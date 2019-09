Freitags-Demo und Kundgebung in Karlsruhe: So steht Bundestagsabgeordnete Sylvia Kotting-Uhl zum Klimastreik (mit Video)

Es war der größte Klimastreik, den es in der Fächerstadt bislang gab: Rund 11.000 Teilnehmner waren laut Angaben der Polizei am heutigen Freitag bei der Fridays-For-Future-Demonstration auf den Karlsruher Straßen unterwegs. Eine unter ihnen: Die Karlsruher Bundestagsabgeordnete Sylvia Kotting-Uhl der Partei die Grünen. ka-news.de hat sie zum Video-Interview getroffen.

Von Karlsruhe nach Berlin: Diesen Sprung hat Sylvia Kotting-Uhl geschafft. Seit 2005 ist sie für die Partei Die Grünen Mitglied des deutschen Bundestages. Doch auch in ihrer Heimatstadt ist die gebürtige Karlsruherin noch aktiv - und lief daher am Freitag unter zahlreichen Menschen bei der Fridays-For-Future-Demonstration mit.

Unter dem Motto #AllefürsKlima wurden alle Generationen dazu aufgerufen, sich dem Protest der Schülerbewegung anzuschließen. Auch aus einem weiteren Grund war der heutige Streik etwas besonderes: Während in zahlreichen Städten Deutschlands die Kritik an der aktuellen Politik laut wurde, trat in Berlin das Klimakabinett der Bundesregierung zusammen.

Frau Kotting-Uhl, warum laufen Sie beim Klimastreik mit und was wird heute in Berlin entschieden?