vor 5 Stunden Stuttgart Freibadwetter bei 30 Grad in Karlsruhe - aber Temperaturrückgang naht

Sonnenanbeter können sich freuen. Temperaturen teils über 30 Grad stehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Baden-Württemberg an. Es soll nahezu ungestörten Sonnenschein geben.