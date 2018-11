vor 1 Stunde Karlsruhe "Forum Recht" in Karlsruhe: Bundesregierung stellt weitere Finanzmittel bereit

Zur weiteren Realisierung des Projekts "Forum Recht" in Karlsruhe, bewilligte der Deutsche Bundestag am heutigen Donnerstag mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD im Bundesjustizhaushalt Gelder in Höhe von 857.000 Euro. Das "Forum Recht" soll in der unmittelbaren Nähe zum Bundesgerichtshof entstehen.