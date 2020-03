vor 57 Minuten Karlsruhe Fortschritt bei der Stadthallen-Sanierung: Bis Sommer soll "geregelter Bauablauf" stehen

Die Karlsruher Stadthalle ist in die Jahre gekommen und wird seit der Schließung Mitte 2017 saniert. Doch über Monate hinweg war es still um die Baustelle. Seit Beginn des Jahres - so die Stadt - sind die Bauarbeiter nun wieder sukzessive zugange. Das Ziel: Bis zum Sommer soll ein "geregelter Bauablauf" entstehen.