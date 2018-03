Für Privatpersonen sind es meist Schlafprobleme, die die Umstellung auf die Sommerzeit mit sich bringt. Doch wie sieht es mit Behörden und Unternehmen aus, die im Schichtbetrieb arbeiten? Kommt es im Betriebsablauf oder bei der Schichteinteilung zu Schwierigkeiten?

In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren wieder eine Stunde vorgestellt. Für Privatpersonen mag lediglich eine Stunde Schlaf fehlen. Wie sieht es jedoch mit Polizei, Bahn & Co aus? Welche Auswirkungen hat die Zeitumstellung auf Behörden und Unternehmen, die im Schichtbetrieb arbeiten? Bringt die Stunde weniger etwa Probleme mit sich, die gemeistert werden müssen? ka-news hat nachgefragt:

Polizei

Ralf Minet, Sprecher Polizei Karlsruhe

"Für die Polizei hat die Zeitumstellung zur Sommerzeit keine Auswirkungen. Bei uns läuft alles ganz normal weiter. Dadurch, dass eine Stunde fehlt, fehlt natürlich eine Stunde an Vorkommnissen. Das wird aber im Zuge der Umstellung auf die Winterzeit auf das ganze Jahr gesehen dann wieder ausgeglichen. Die Schichten laufen ganz normal. Die fehlende Stunde wird im Zeitkonto der Mitarbeiter berücksichtigt und entsprechend angerechnet. Es ändert sich also weder für die Bürger noch für das Personal etwas."

Feuerwehr

Markus Pulm, Pressesprecher Feuerwehr Karlsruhe

"Die Zeitumstellung geht an der Feuerwehr gewissermaßen vorbei. Das Feuer brennt zum gleichen Zeitpunkt wie an jedem anderen Tag, auch wenn die Uhr vielleicht eine andere Zeit anzeigt. Wir rücken aus wie sonst auch, nicht schneller und nicht langsamer. Besondere Vorkehrungen gilt es nicht zu treffen, da die Zeitumstellung keine Relevanz in Bezug auf die Sicherheit und das Einsatzaufkommen hat.

Die Schicht ist einfach eine Stunde länger oder kürzer. Aufpassen müssen wir lediglich bei der Dokumentation und Abrechnung, wenn Einsätze aufgrund der Zeitumstellung ungewöhnlich lang oder kurz sind. Hier sind theoretisch sogar Minuszeiten möglich, wenn die Mannschaft schon vom Einsatz zurück ist, bevor dieser begonnen hat. Darauf sind wir aber eingestellt, denn schließlich gibt es die Zeitumstellung seit vielen Jahren und ist doch längst Routine für uns."

Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden

Manfred Jung, Geschäftsführer Baden-Airpark

"Die Umstellung auf die Sommerzeit in der Nacht auf Sonntag ist für die Mitarbeiter des Flughafens nur ein kleine Herausforderung. Da der Flugbetrieb zwischen Mitternacht und 6 Uhr sowieso ruht, fällt die Umstellung von 3 Uhr auf 2 Uhr in der Nacht in die betriebsfreie Zeit.

Die Belastung liegt eher bei den Mitarbeitern, die in dieser Nacht eine Stunde weniger Schlaf haben und trotzdem ab 3.30 Uhr zum Frühdienst eingeteilt sind. Das haben wir aber bisher immer gut geschafft und die Flugzeuge gehen dann auch am Sonntag nach der Sommerzeit pünktlich in die Luft."

Deutsche Bahn

Bahnsprecher

"In der Nacht zum 25. März beginnt in Deutschland die Sommerzeit. Die Deutsche Bahn stellt dann um 2 Uhr an Bahnhöfen, Diensträumen, Automaten sowie den Informations- und Sicherungssystemen rund 120.000 Uhren um eine Stunde vor.

Sowohl der Wechsel auf Winter- als auch auf Sommerzeit erfolgt unter laufendem Bahnbetrieb, wobei die Umstellung auf Sommerzeit einfacher ist. Um 1.59 Uhr springen die Uhrzeiger auf 3 Uhr. Das bedeutet, dass Zügen, die um diese Zeit unterwegs sind, eine Stunde fehlt. S-Bahnen, die dann verkehren würden, fallen für den Fahrgast unbemerkt aus. Sie stehen den Reisenden sofort mit Zeigersprung ab 3 Uhr zur Verfügung. Güter- und nachts verkehrende Fernverkehrszüge haben ohnehin längere Aufenthalte oder Fahrzeiten, die in der Nacht der Zeitumstellung entsprechend gekürzt werden. In den Fällen, wo dies aufgrund des Fahrplans nicht möglich ist, kommen die Züge verspätet ans Ziel.

Die rund 120.000 Uhren bei der DB werden durch den Zeitzeichensender DCF 77 versorgt. Dieser in Mainflingen bei Aschaffenburg stehende Langwellensender ist mit der Atomuhr der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig gekoppelt. Es dauert etwa eine Stunde, um sämtliche Uhren bei der DB AG umzustellen.

An mehr als 3.900 kleineren Bahnhöfen sind zudem 6.600 Dynamische Schriftanzeiger (DSA) installiert, die über Fahrplanabweichungen informieren. Die Zeitumstellung bei den DSA erfolgt wie bei vielen Mobiltelefonen und Computern automatisch."

Karlsruher Verkehrsverbund (KVV)

Nicolas Lutterbach, Sprecher des KVV

"Die Umstellung auf die Sommerzeit stellt uns vor keine größeren Herausforderungen. Die entsprechenden Planungen für den Fahrbetrieb und die Diensteinteilung der Fahrer werden von den Kollegen im normalen Tagesgeschäft erledigt. Für die Fahrgäste ergeben sich auch keinerlei Einschränkungen."

Fazit: Die Umstellung auf die Sommerzeit scheint also keine größeren Probleme mit sich zu bringen. Die Zeitumstellung kann für den menschlichen Körper und die "innere Uhr" zum Problem werden, doch Behörden und Unternehmen sind auf die fehlende Stunde eingestellt.