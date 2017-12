vor 22 Stunden Karlsruhe Flucht vor Polizei scheitert: Betrunkene Frau fährt gegen Verkehrsschild

Am Samstagnachmittag alarmierten Zeugen die Polizei, weil eine Frau in Schlangenlinien auf der B10 vom Pfinztal in Richtung Karlsruhe unterwegs war. Als die Polizei sie kontrollieren wollte, versuchte sie vergeblich zu flüchten.