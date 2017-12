Ein Beamter des Polizeireviers Bretten ist am Dienstagnachmittag von einem 36-Jährigen schwer verletzt worden. Ein Kleintransporter-Fahrer war auf den Polizisten zugefahren, der Beamte rettet sich mit einem Sprung zur Seite

Nachdem der Verdacht bestand, dass der 36-Jährige am Dienstag in der Bismarckstraße eine Unfallflucht begangen haben soll, wurde er gegen 17 Uhr in der Oberen Kirchgasse von einer Streife des Polizeireviers Bretten in einem Fiat Ducato sitzend kontrolliert. Als einer der Polizisten vor dem Kleintransporter herumgehen wollte, gab der Fahrer Gas.

Der Beamte konnte sich zwar durch einen Sprung zur Seite vor dem Überfahren werden retten, wurde aber noch vom Fahrzeug am Arm erfasst und unglücklicherweise wurde sein Fuß vom Vorderrad überrollt. Einer Anwohnerin, die zu diesem Zeitpunkt die Straße überqueren wollte, gelang es ebenfalls gerade noch, sich in Sicherheit zu bringen.

Fahrer war betrunken und hatte keinen Führerschein

Der Fiat-Fahrer setzte seine Fahrt fort, streifte nach rund 50 Metern ein am Straßenrand geparktes Auto bis seine Flucht schließlich an einer Hauswand endete. Trotz seiner Verletzungen verfolgte der Polizeibeamte den Flüchtigen zu Fuß und konnte ihn schließlich am Unfallort festnehmen. Der Täter setzte sich mit Tritten gegen den Polizisten zur Wehr.

Nicht nur dass der 36-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt, er war mit annähernd 1,4 Promille alkoholisiert und es konnten bei ihm Betäubungsmittel aufgefunden werden. Außerdem wird er Weihnachten in der Justizvollzugsanstalt verbringen. Dorthin wurde er nämlich geradewegs eingeliefert, denn gegen ihn bestanden zwei Vollstreckungshaftbefehle. Hinzu kommen nun noch Anzeigen wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.