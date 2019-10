Fleischerbeil dabei: Polizei verhaftet Schwarzfahrer am Hauptbahnhof Karlsruhe

Einen außergewöhnlichen Fund hatten Beamte der Bundespolizei bei der Durchsuchung eines 21-jährigen Schwarzfahrers: Sie fanden ein am Körper getragenes Fleischerbeil. Bei der Ticketkontrolle im ICE von Mannheim nach Karlsruhe hatte der Mann gedroht, "alle umzubringen" - das Bahnpersonal rief daraufhin die Polizei. Diese verhaftete den Schwarzfahrer am Hauptbahnhof Karlsruhe.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch, 9. Oktober - die Polizei informierte über den Vorfall in einer Pressemeldung am Sonntag, 20. Oktober. Der 21-jährige Schwarzfahrer drohte laut Polizei: "Alle umzubringen", falls dieser den Zug nicht weiter nach Freiburg nutzen dürfe. Daraufhin wurde die Bundespolizei alarmiert, welche den jungen Mann beim Halt im Karlsruher Hauptbahnhof kontrollierte. Der Aufforderung der Polizisten, den Zug zu verlassen kam der Mann unmittelbar nach.

Mann war bereits auffällig

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten zu ihrer Verwunderung ein am Körper getragenes Fleischerbeil. Da sich die Person gegenüber den Beamten nicht ausweisen konnte, wurde diese zur Identitätsfeststellung anschließend auf die Wache verbracht. Bei der Überprüfung der Fingerabdrücke stellten die Bundespolizisten zudem fest, dass der 21-Jährige bereits mehrfach wegen diverser Gewaltdelikte polizeilich in Erscheinung getreten war. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Den jungen Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung und Beförderungserschleichung. Dieses wird durch die Landespolizei geführt. Zeugen die den Vorfall im Zug beobachtet werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721 / 120160, der kostenlosen Hotline der Bundespolizei 0800/6 888 000 oder dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter 0721/666 5555 zu melden.