vor 4 Stunden Karlsruhe Feuerwehreinsatz in der Weststadt: Kaminbrand ist gelöscht und die Kaiserallee wieder freigegeben

Am heutigen Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in der Kaiserallee in der Karlsruher Weststadt gerufen. Vor Ort aber stellte sich heraus: Es handelt sich "nur" um einen Kaminbrand. Die Sperrung der Kaiserallee stadteinwärts ist wieder aufgehoben.