vor 1 Stunde Karlsruhe Feuerwehreinsatz in der Durlacher Allee: Brand in Flüchtlingsheim ist schnell unter Kontrolle

Am Montagnachmittag ist in einem Schlafzimmer in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Karlsruhe ein Feuer ausgebrochen. Die Leitstelle alarmierte zunächst eine größere Zahl an Feuerwehrleuten an die Einsatzstelle, die dann glücklicherweise nicht mehr stark tätig werden mussten.