03.09.2019 17:42 Pfinztal-Berghausen Feuerwehreinsatz in Pfinztal: Gasaustritt nach Verpuffung im Fraunhofer-Institut

Am Dienstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, musste die Feuerwehr zu einem Einsatz im Fraunhofer-Institut in Berghausen ausrücken. Bei der Herstellung von Nitroglycerin war es zu einer Verpuffung gekommen. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemeldung.