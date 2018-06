vor 4 Stunden Stutensee/Blankenloch Feuerwehr holt Einbrecher vom Dach: Polizei nimmt Männer auf Halle in Blankenloch fest

Zwei Einbrecher konnten in der Nacht zum Sonntag auf einem Firmenhallendach in Blankenloch festgenommen werden. Das teilt die Polizei Karlsruhe in einem Bericht an die Presse mit.