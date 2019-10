vor 4 Stunden München Feuerball am Himmel: Gestern Nacht war eine besonders helle Sternschnuppe zu sehen

Eine besonders helle Erscheinung am Nachthimmel hat in Süddeutschland viele Menschen fasziniert. "Das war eine ganz besonders helle Sternschnuppe, eine sogenannte Feuerkugel", sagte Benjamin Mirwald, Leiter der Bayerischen Volkssternwarte in München am Freitag. Die Sternschnuppe flog am Mittwoch über den Abendhimmel.