Rauch aus einem Lichtschacht in der Karlsruher Kaiserstraße hat am Sonntagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Zahlreiche Zeugen wählten den Notruf. Die Feuerwehr konnte den Brand innerhalb einer Stunde löschen - verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Aus einem Kellerfenster eines Wohn- und Geschäftsgebäudes ist am Sonntagabend dichter Rauch aufgestiegen. Zahlreiche Notrufe seien daraufhin in der Leitstelle eingegangen, berichtet die Feuerwehr in einem Pressebericht am späten Sonntagabend. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei das Ausmaß des Feuers nur schwer einzuschätzen gewesen, weshalb die Alarmstufe erhöht wurde.

Dennoch konnte bereits rund 15 Minuten nach Eintreffen der Helfer "Feuer aus" gemeldet werden. Im Anschluss wurden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet und die Bewohner konnten alle wieder das Gebäude betreten. Sie hatten zuvor schon vor Eintreffen der Feuerwehr die Wohnungen verlassen können.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nach ersten Schätzungen der Feuerwehr entstand aber ein Schaden von rund 100.000 Euro.