vor 1 Stunde Karlsruhe Feuer in Oberreut: Brand in Mehrfamilienhaus richtet großen Schaden an

Am Montagmittag ist in einer Wohnung in der Albert-Braun-Straße ein Feuer ausgebrochen. Die Karlsruher Berufsfeuerwehr hatte den Brand rund 20 Minuten nach Eintreffen unter Kontrolle.