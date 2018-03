vor 5 Stunden Malsch Feuer in Malsch: Brand eines Holzlagers greift auf Dachstuhl über

Die Freiwillige Feuerwehr Malsch wurde am Dienstagnachmittag um kurz nach 15:30 Uhr von der Integrierten Leitstelle in Karlsruhe zu einem Garagenbrand in Malsch-Sulzbach gerufen. Um ein größeres Feuer zu verhindern mussten weitere Kräfte angefordert werden.