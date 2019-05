Festakt zum runden Geburtstag: Verfassungsfest erinnert an die Verkündung des Grundgesetzes vor 70 Jahren

Am 23. Mai wird das deutsche Grundgesetz 70 Jahre alt. Als "Stadt des Rechts" lädt Karlsruhe daher von Mittwoch, 22. Mai, bis Samstag, 25. Mai, zum Verfassungsfest ein. Neben Livemusik, Infoständen und Podiumsdisskussionen können die Besucher dabei unter anderem einen Blick hinter die Kulissen des Bundesverfassungsgerichts werfen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet die Feierlichkeiten zum runden Geburtstag am 22. Mai mit einer Ansprache. Der 23. Mai - als eigentlicher Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes - wird mit einem Konzert der Badischen Staatskapelle vor dem Schloss gefeiert.

Am 24. und 25. Mai lädt die Stadt zu einem Bürgerfest mit Musik, Kabarett und Theateraufführungen zum Thema Recht. Auf der sogenannten #takeyourrights-Bühne haben Jugendliche die Möglichkeit, mit Bundesverfassungsrichtern zu diskutieren. Interessierte können am 25. Mai beim Tag der offenen Tür einen Blick in das Bundesverfassungsgericht werfen.

Dass der 70. Geburtstag des Grundgesetzes in Karlsruhe gefeiert wird, ist laut Oberbürgermeister Frank Mentrup nicht nur auf die Tatsache zurückzuführen, dass hier das Bundesverfassungsgerichts, der Bundesgerichtshofs und die General­bun­des­an­walt­schaft ihren Sitz hat.

"Auch in der Geschichte der Stadt hat sich gezeigt, dass sich hier die Bürger mit der Obrigkeit immer wieder über ihre Rechte und Gesetze auseinandergesetzt haben", erklärt Mentrup bei der Pressekonferenz am Montag.