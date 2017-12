Die Weihnachtstage und Silvester bringen Änderungen bei den städtischen Diensten mit sich. Wer wann bei der Stadt erreichbar ist, darüber informiert die Verwaltung in einer Pressemeldung.

Einige städtische Dienste sind vor allem an den drei wesentlichen Feiertagen nicht erreichbar beziehungsweise im Einsatz. Die Rathäuser, Bürgerbüros und sonstige Servicestellen von Stadt- und Ortsverwaltung haben an den Weihnachtsfeiertagen am Montag, 25. und Dienstag, 26. Dezember sowie am Neujahrsmontag geschlossen.

An diesen Tagen pausiert auch die städtische Müllabfuhr. Die wird zwischen Mittwoch, 27. und Samstag, 30. Dezember im Einsatz sein. Im Stadtgebiet kommt es deshalb zu veränderten Abholzeiten bei Hausmüll, Wertstoff, Bioabfall und Papier. Außerhalb der gesetzlichen Feiertage, Weihnachten, Neujahr und Dreikönigstag, haben die Wertstoffstationen, Schadstoffannahmestellen und Kompostierungsanlagen in Knielingen und Grötzingen zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Zwei Wochen Pause in einigen Bibliotheken im Stadtgebiet

Der Christkindlesmarkt und die Lichtweihnacht laden noch bis Samstag, 23. Dezember, der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Durlach noch bis 22. Dezember zum Verweilen ein. Beim städtischen Wochenmarkt gibt es dieses Jahr keine feiertagsbedingten Verlegungen.

Die Stadtbibliothek sowie die Kinder- und Jugendbibliothek haben laut Stadt zwischen den Jahren wie üblich offen. Die Stadtteilbibliotheken Durlach, Grötzingen, Mühlburg, Neureut und Waldstadt sowie der Medienbus sind ab Montag, 25. Dezember, zwei Wochen, einschließlich Samstag, 6. Januar, nicht nutzbar. Regulär sind Ausleihen erst wieder ab Montag, 8. Januar wieder möglich. In der Amerikanischen Bibliothek ist dies nach der gleichen Pause ab Dienstag, 9. Januar, möglich. Das Stadtarchiv gewährt bereits ab Dienstag, 2. Januar, wieder regulären Zugang nach einer durchgängigen Pause ab Samstag, 23. Dezember.

Auch die Karlsruher Museen legen eine Pause ein

Das Stadtmuseum im Prinz-Max-Palais hat am 2. Weihnachtsfeiertag, sowie donnerstags, freitags und samstags zu den regulären Zeiten geöffnet. Das umfasst auch den Dreikönigstag am 6. Januar. Am Heiligabend, 1. Weihnachtsfeiertag sowie Silvester und Neujahr bleiben die Pforten geschlossen. Im Fall des Pfinzgaumuseums in der Durlacher Karlsburg gilt das für Heiligabend und Silvester. Besuchbar ist es mittwochs von 10 bis 18 Uhr und auch am Dreikönig von 14 bis 18 Uhr.

Die Erinnerungsstätte Ständehaus bleibt an den Feiertagen geschlossen. Die Städtische Galerie hat nur Heiligabend, Silvester und Neujahr geschlossen. Am 1. Weihnachtsfeiertag können die Ausstellungen und Werke von 13 bis 18 Uhr, am 2. Weihnachtsfeiertag sowie Dreikönigstag von 11 bis 18 Uhr besichtigt werden. Am 6. Januar ist dort der Tag der offenen Tür bei freiem Eintritt.