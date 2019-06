vor 1 Stunde Ingo Rothermund Karlsruhe Faszination Old- und Youngtimer: Bei diesen Treffen rund um Karlsruhe können PS-Fans alte Autos bestaunen

Sie fressen Unmengen an Benzin, kommen noch ganz ohne Fahrhilfen aus und bieten oft nur wenig von dem heute standardmäßigen Komfort - und dennoch üben Old- und Youngtimer auf viele Menschen eine besondere Faszination aus. Kein Wunder, dass sich in und um Karlsruhe viele Fans alter Autos regelmäßig auf verschiedenen Oldtimertreffen tummeln. Für die Blech-, Chrom- und Benzin-Liebhaber unter euch hat ka-news.de die wichtigsten Termine zusammengestellt.