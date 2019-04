vor 55 Minuten Grünwettersbach Falscher Alarm in Grünwettersbach: Vermeintliche Leiche erweist sich als Sexpuppe

Es ist ein makaberer Fund, den Polizei und Rettungskräfte am Dienstagnachmittag in einem Müllcontainer in Grünwettersbach machen mussten: Eine vermeintliche Leiche, eingewickelt in eine Decke und verschnürt mit Paketband, entpuppte sich als entsorgte Sexpuppe. Wer hinter dem schlechten Scherz steckt, ist bislang nicht bekannt.