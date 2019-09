vor 53 Minuten Karlsruhe "Faire Wochen" in Karlsruhe: Wer näht unsere Kleidung und was verbirgt sich hinter fairem Handel?

Ob Kaffee, Tee oder T-Shirt - bei all diesen Produkten gibt es zahlreiche Siegel, die auf fairen Handel hinweisen. Was das Wort Fairtrade konkret bedeutet, rückt in Karlsruhe in den Monaten September und Oktober in den Mittelpunkt: Es sind "Faire Wochen" in der Fächerstadt. In diesem Jahr stehen sie unter dem Motto: "Gleiche Chancen durch Fairen Handel - Geschlechtergerechtigkeit".