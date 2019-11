Fahrzeiten ausgeweitet: Die Turmbergbahn fährt bis Ende Dezember - aber nur am Wochenende

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) weiten die Fahrzeiten der Durlacher Turmbergbahn aus. Bis Ende Dezember fährt die Standseilbahn von Freitag bis Sonntag jeweils bis 21.15 Uhr. Das teilen die VBK in einer Pressemeldung mit.

Freitags fährt die Bahn ab 16.30 Uhr auf den Turmberg. Die letzte Talfahrt findet um 21.15 Uhr statt. "Samstags und sonntags fährt die Bahn ab 10 Uhr und startet ebenfalls um 21.15 Uhr letztmals hinunter zur Talstation", so die VBK.

"Am morgigen Samstag werden aufgrund der kurzfristigen Umsetzung des Zusatzverkehrs ab 18.10 Uhr bis Betriebsende Großraumtaxen für die Fahrt auf den Turmberg eingesetzt", heißt es weiter. Fahrgäste bezahlen für alle Fahrten - ob mit der Bahn oder dem Taxi - zu allen Zeiten die bekannten Preise:

Unter der Woche macht die Turmbergbahn in der Winterzeit Pause. "Einzige Ausnahme: Wenn bei Winterwetter und entsprechender Schneedecke die Möglichkeit zum Rodeln am Turmberg gegeben ist, verkehrt die Bahn montags bis freitags zusätzlich von 11 bis 17 Uhr", so die VBK abschließend.