Fahrplan an Weihnachten und Silvester: So fahren Bus und Bahn in Karlsruhe

Über die Weihnachtsfeiertage und Silvester passen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) ihr Fahrtangebot an. Fahrgäste werden gebeten, dies bei ihrer Reiseplanung zu beachten.

An Heiligabend, 24. Dezember, verkehren alle Tram- und Stadtbahnlinien nach dem regulären Sonntagsfahrplan. Auf den Linien S1, S2, S11 sowie auf den Tramlinien wird, wie sonst an Wochenenden üblich, in der Nacht von Sonntag auf Montag, den 1. Weihnachtsfeiertag, auch noch ein Nachtverkehr angeboten.

Die VBK-Buslinien verkehren am 24. Dezember bis 18 Uhr ebenfalls nach dem Sonntagsfahrplan, stellen aber anschließend ihren Betrieb ein. Ausgenommen hiervon sind die Nightliner-Buslinien 3 bis 6 sowie alle ALT-Nightliner-Linien, die in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember ab dem Karlsruher Marktplatz im Stundentakt von 1.30 bis 6.30 Uhr alle Nachtschwärmer durch die Fächerstadt bringen. In der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag fahren die Nightliner-Busse nach dem gleichen Fahrplan.

In der Nacht von Dienstag, 26. Dezember auf Mittwoch, 27. Dezember, gilt für die Nightliner-Busse das so genannte kleine Nachtnetz, das heißt, alle Nightliner-Linien außer nach und ab Durlach verkehrenden Anschlusslinie fahren am Karlsruher Marktplatz nur um 4.30 Uhr ab.

Regulärer Sonntags-Fahrplan auch an Silvester

An Silvester verkehren alle Tram-, Stadtbahn- und Buslinien ebenfalls nach dem regulären Sonntags-fahrplan und mit einem Nachtverkehr. In der Neujahrsnacht werden ab dem Marktplatz zusätzliche Nightliner-Verbindungen angeboten. Zwischen 1.30 Uhr und 6.30 fahren die Busse dann dort alle halbe Stunde ab. Ab Durlach Turmberg fährt die Linie NL6 ebenfalls durch zusätzliche Fahrten alle halbe Stunde mit Anschluss an den Nightliner NL1 ab.

Ein beliebter Ort, um das neue Jahr zu begrüßen, ist die Aussichtsterrasse auf dem Durlacher Turmberg. In der Silvesternacht verkehrt die Turmbergbahn für alle Feiernden deshalb zusätzlich zum regulären Fahrplan auch von 22 bis 1 Uhr.