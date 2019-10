Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember erhöht der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) wieder die Preise. Um durchschnittlich 1,8 Prozent werden die Fahrkarten teurer. Das gibt der KVV in einer Pressemitteilung bekannt. Der Preis für die Einzelfahrkarten bleibt gleich.

Am wenigsten steigen die Preise bei den Ausbildungskarten wie ScoolCard, Studiticket und Ausbildungskarte. "Es handelt sich um die niedrigste Erhöhung seit über 20 Jahren", sagt Alexander Pischon, Geschäftsführer des KVV.

Die Unternehmen investieren laut KVV weiter in neue Busse, Trams und Züge. Zudem sorgen die Personalkosten, der barrierefreie Ausbau der Haltestellen und der Erhalt der bestehenden Infrastruktur für steigende Kosten. "Die Lücke zwischen den realisierbaren Fahrgeldeinnahmen und den steigenden Betriebskosten können nicht alleine die Kommune tragen", so Alexander Pischon in der Pressemeldung des KVV.

Steigerungen im zweistelligen Centbereich

Die Preise steigen bei den Mehrfahrtenkarten von zehn bis 20 Cent. Die Vierer-Karte für zwei Waben kostet beispielsweise künftig 9,80 Euro statt bislang 9,60 Euro. Für drei Waben sind es statt bisher 12,70 Euro nun 12,90 Euro.

Ebenfalls steigende Preise gibt es laut KVV bei den Tageskarten "Citysolo" und "Regiosolo". Ab 15. Dezember kosten die beiden Karten jeweils zehn Cent mehr. Der Kinderpreis hingegen bleibt unverändert.

Preiserhöhungen bei Monats- und Jahreskarten

Auch bei den langfristigen Fahrkarten erhöhen sich die Preise. Der Preis der im gesamten KVV-Netz gültigen ScoolCard wird im September 2020 um ein Prozent erhöht. Statt bisher 490 Euro kostet sie dann 495 Euro. Für Studenten wird es ebenfalls ein wenig teurer: Der Preis der Studikarte erhöht sich um zwei Euro auf 162,80 Euro.

Auch die Rentner müssen tiefer in die Tasche greifen: Die netzweit gültige Karte ab 65 wird laut KVV ab dem 15. Dezember 48 Euro statt bislang 46 Euro kosten. Der Preis für die normale Monatskarte erhöht sich je nach Wabe ebenfalls um zwei bis vier Euro.

Die Preise für die analogen Jahreskarten erhöhen sich gleichermaßen. "Inhaber einer KombiCard müssen künftig 1.092 Euro Jahresbeitrag statt bisher 1.056 Euro bezahlen", heißt es abschließend in der Pressemitteilung des KVV.