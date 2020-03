Die Rüppurer Straße bekommt eine neue Fahrbahndecke. Aufgrund der Bauarbeiten muss ein Teil der Straße von Montag, 30. März, bis voraussichtlich Freitag, 3. April, in Fahrtrichtung Innenstadt für Autos gesperrt werden.

Die oberste Schicht der Fahrbahndecke in der Rüppurrer Straße muss erneuert werden, um die endgültige Fahrbahnmarkierung aufzubringen. Gleichzeitig werden die Kontaktschleifen für die Steuerung der Ampelanlage in den Asphalt eingebaut. Darüber informiert die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in einer Pressemeldung.

In dieser Zeit muss die Rüppurrer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt zwischen der Wielandstraße und der Philipp-Reis-Straße für den Autoverkehr voll gesperrt werden.

Die Umleitung für Autofahrer beginnt bereits in der Ettlinger Straße und der Fautenbruchstraße. Anlieger können die Rüppurrer Straße von Süden - also stadteinwärts - bis zur Wielandstraße befahren.

Der Verkehr auf der Rüppurrer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts - also von Norden nach Süden - ist laut Kasig nicht betroffen. Auch der Schienenverkehr in der Rüppurrer Straße laufe normal weiter.