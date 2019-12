Auf der A5 kurz nach dem Autobahndreieck Karlsruhe ist etwa um 14 Uhr ein mit Bitumen beladener Lkw in Brand geraten. Das gibt die Polizei in einer Eilmeldung bekannt. Zur Zeit bestehe sogar Explosionsgefahr.

+++Aktualisierung, 16.45 Uhr+++

Der Lkw hatte Gefahrgut - in Form von Bitumen und Gasflaschen - geladen. "Kurzzeitig bestand Explosionsgefahr, so dass die Bundesautobahn zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt wurde", gibt die Polizei Karlsruhe in einer Pressemeldung bekannt.

Die Fahrspur in Fahrtrichtung Süden konnte um etwa um 14.30 Uhr freigegeben werden. Ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Nord gegen 14.45 Uhr. Aufgrund der Lösch- und Bergungsarbeiten dauerte die Sperrung der übrigen beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Nord bis etwa 16.30 Uhr an, so die Polizei.

Der 40-jährige Fahrer des Lkws bemerkte zunächst eine Rauchentwicklung im hinteren Teil seines Lkws. Er stoppte auf dem Seitenstreifen und verließ gemeinsam mit dem Beifahrer das Fahrzeug. Eine genaue Ursache für den Brand konnte nach Aussagen der Feuerwehr noch nicht festgestellt werden.

"Möglicherweise waren ein Reifenplatzer oder ein technischer Defekt brandursächlich", so die Polizei Karlsruhe weiter. In Brand geraten sei der hintere Teil des Lkws, das Führerhaus blieb nach aktuellem Stand unbeschädigt. Personen wurden glücklicherweise keine verletzt. Neben drei Fahrzeugen der Feuerwehr waren das Umweltamt der Stadt Karlsruhe, ein Kran zum Durchführen der Bergungsarbeiten sowie mehrere Fahrzeuge der Polizei im Einsatz.

+++3. Dezember 2019+++

Ein mit sogenanntem Bitumen oder "Erdpech" beladener Lkw hat bei Karlsruhe Feuer gefangen. Die Fahrbahn der A5 in Richtung Frankfurt ist derzeit gesperrt. Laut ersten Informationen der Polizei besteht Explosionsgefahr.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald der Redaktion weitere Informationen vorliegen.