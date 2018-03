vor 2 Stunden Karlsruhe Exhibitionist in Durlach: Mann lässt Hose auf offener Straße herunter

Eine 17-Jährige musste sich am Mittwoch in Durlach ansehen, wie ein bislang unbekannter Mann an sich selbst sexuelle Handlungen durchführte. Er wird nun von der Polizei gesucht.