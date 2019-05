Europäische Fahne auf, Bühne vor dem Schloss: Ab Mittwoch wird in Karlsruhe das Grundgesetz gefeiert!

Von Mittwoch bis Samstag, 22. bis 25. Mai, dreht sich in Karlsruhe alles um das Thema Recht: Zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes wird das Verfassungsfest in Karlsruhe veranstaltet. Wie weit die Vorbereitungen schon sind und wie das Programm für die nächsten Tage aussieht - ka-news hat alle Infos zum Verfassungsfest in der Übersicht.

Vor fast genau 70 Jahren, am 23. Mai 1949, ist das Grundgesetz in Kraft getreten - seitdem gibt es die Bundesrepublik Deutschland. Und dieser runde Geburtstag soll "mit Recht" gefeiert werden, besonders in Karlsruhe, Heimatstadt der höchsten Gerichtshöfe Deutschlands: Mit dem viertägigen Verfassungsfest vom 22. bis 25. Mai auf dem Schlossplatz.

Und schon heute Abend geht es los - mit den 19. Karlsruher Verfassungsgesprächen, bei denen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Ansprache halten wird. Der TV-Sender Phoenix überträgt die Gespräche live bei Youtube.

Auf www.phoenix.de gibt es die Veranstaltung ab 19.15 Uhr auch im Livestream. Am Donnerstag, 23. Mai 2019, zeigt Phoenix das Verfassungsgespräch um 10.30 Uhr im Fernsehen.

Schloss wird zur riesigen Europafahne

Die kommenden drei Tage sind einige Festakte geplant. "Morgen, am Geburtstag des Grundgesetzes, wird das Schloss während des Jubiläumskonzerts der Badischen Staatskapelle als riesige Europaflagge illuminiert und nach dem Konzert kann man sich auf eine Überraschung am Himmel freuen", sagt Martin Wacker, Geschäftsführer der Karlsruher Marketing und Event (KME) GmbH im Gespräch mit ka-news.

Am Freitag und Samstag ist das Bürgerfest auf dem Schlossplatz geplant. Hier wird sich zwei Tage lang alles um zentrale Bürgerrechte und gesellschaftliche Werte wie Vielfalt, Offenheit und Rechtssicherheit drehen.

Auf einer Erlebnis- und Infomeile am Schlossplatz bieten rund 50 Akteure aus Tourismus, Kultur und Gesellschaft sowie die Verfassungsorgane der Bundesrepublik in den kommenden Tagen Informationen rund um die Verfassung sowie verschiedene Mitmachangebote an.

Gutes Wetter für Fest vorausgesagt

Die Vorbereitungen für das Fest sind in vollem Gange. "Die 20 Hektar Fläche der Veranstaltung bedeuten für uns einen großen logistischen Aufwand", so KME-Projektleiter Markus Wiersch im Gespräch mit ka-news. "Gerade bei dem schlechten Wetter die vergangenen Tage wurde es zur Herausforderung für uns, rechtzeitig fertig zu werden. Darum freuen wir uns umso mehr über die guten Wetterprognosen für die Festtage."

"Wir arbeiten mit zahlreichen Behörden zusammen. Besonders stolz macht uns, dass sich Stadt, Bund und Land gemeinsam finanziell daran beteiligen, dieses Fest auf die Beine zu stellen", sagt Martin Wacker. "Kommen Sie vor das Schloss, feiern Sie mit uns: 70 Jahre Grundgesetz!"

Fest mit "offenem Charakter und lockerer Atmosphäre"

"Das Fest soll einen offenen Charakter und eine lockere Atmosphäre vermitteln", so Wacker. Zum Beispiel nimmt der Stadtjugendausschuss mit der Aktion #takeyourrights am Verfassungsfest teil: Jugendliche werden auf zwei gegenüberliegenden Tribünen unter anderem die Möglichkeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen und an Diskussionen teilzunehmen. Zudem wird es noch einen großen Familienbereich geben.

Im Zuge der Europawahlen wurde am Mittwochnachmittag bereits die Europaflagge auf dem Schlossturm gehisst - sie wird bis Montag dort wehen. Wacker fordert zum Feiern auf: "Jeder Bürger ist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Also: Mitkommen, mitmachen, und sich auf die Europawahl einstellen." Nicht vergessen: Diese finden am Sonntag, 26. Mai, statt!

Das Programm in der Übersicht: Donnerstag, 23. Mai

Eröffnungsrede Um 20 Uhr mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann, dem Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle, der Präsidentin des Bundesgerichtshofes Bettina Limpberg und Oberbürgermeister Frank Mentrup.

Live-Konzert der Badischen Staatskapelle Um 20.30 Uhr.

Programm am Freitag, 24. Mai

Eröffnung des Bürgerfestes Um 14 Uhr mit Baden-Württembergs Minister der Justiz und für Europa Guido Wolf, Vizepräsident des Bundesvervassungsgerichts Stephan Harbarth, Nadine Rossol und Oberbürgermeister Frank Mentrup.

Aequitas (Kurzversion) Eine Tanzdarbietung der Jazzaret Dance Company unter der Leitung von Sarah Kiesecker. Das Stück thematisiert die Frage nach der Gerechtigkeit für den Einzelnen innerhalb einer Gemeinschaft.

Recht harmonisch - Das vertonte Grundgesetz 15 Uhr mit Thomas Bierling, Peter Lehel und Eva Weis.

Sofa-Richter 16.15/17.45/19.15 Uhr: Frank Bräutigam adaptiert das Rechtsmagazin des SWR-Fernsehens für die Bühne.

Mr. M's Jazz Club 20 Uhr: Mac Marshall mit Thomas Siffling, Peter Fessler, Torsten Goods, Judy Niemack, Bruno Müller, Simon Oslender, Thomas Stieger, Matthias Meusel und Frank Lauber.

Programm am Samstag, 25. Mai

Eröffnung des "Café Grundrechte" Auf dem Platz der Grundrechte.

Tag der offenen Tür im Bundesverfassungsgericht Am Samstag, den 25. Mai, kann man außerdem beim Tag der offenen Tür im Bundesverfassungsgericht interessante Einblicke in die Arbeit der Richter und Richterinnen erhaschen. Alles nach dem Motto "Offene Verfassung, offenes Gericht". Kostenlose Eintrittskarten für die 90-minütigen Rundgänge werden ab 9 Uhr vor dem Gebäude vergeben.

Sofa-Richter 11.30/13.30/16.15 Uhr: Frank Bräutigam adaptiert das Rechtsmagazin des SWR-Fernsehens für die Bühne.

Jugendorchester der Stadt Karlsruhe Um 12 Uhr.

Dominik Herzog 14 Uhr: Kabarettist und Rechtsanwalt.

Aequitas Um 15 Uhr: Diesmal das komplette Stück.

Lautenbacher Blaskapelle 16.30 Uhr: 25 Menschen mit und ohne Behinderung spielt zeitgenössische Musik, Freejazz, Klassik und alte Musik, bis hin zu Swing und Tanzmusik.

Schöne Mannheims 17 Uhr: Gesang und Comedy zum Thema Frauenwahlrecht.

Hallouminati 18 Uhr: Die Weltmusik-Mini-Bigband aus der Karlsruher Partnerstadt Nottingham sorgt für Feierstimmung bei hohem Tempo.

Frida Gold 20 Uhr: Ihre Hits "Wovon sollen wir träumen" und "Liebe ist meine Rebellion" stürmten die Charts. Zum Finale des Verfassungsfests tritt die Bochumer Pop-Formation auf.

Aufbau Verfassungsfest Karlsruhe Alle Bilder

Das gesamte Programm als PDF-Download