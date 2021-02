vor 2 Stunden Karlsruhe Gute Nachrichten für Verbraucher: EnBW-Konzern senkt Strompreise

Die EnBW senkt die Haushaltsstrompreise in der Grundversorgung zum 1. April. Was das jeweils für einzelne Kunden bedeutet, sollen diese in den kommenden Tagen per Post erfahren, sagte ein Sprecher des Karlsruher Energiekonzerns am Mittwoch.