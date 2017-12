Heilig Abend und die beiden Weihnachtsfeiertage sind vorbei, Sie haben aber noch nicht genug von Glühwein & Co.? Wir haben für Sie nachgeschaut, welche Weihnachtsmärkte in Karlsruhe und Umgebung noch über die Weihnachtstage hinaus geöffnet haben.

Die allermeisten Weihnachtsmärkte schließen dieses Jahr am Samstag, 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend. So auch der Christkindlesmarkt in Karlsruhe. Einige Märkte und Attraktionen trotzen aber selbst dem Jahreswechsel und bieten Besuchern die Möglichkeit, bis zum 7. Januar vorbei zu kommen.

Zusätzlich zu den sechs Weihnachtsmärkten gibt es noch winterliche Unterhaltungsangebote: Die Eiszeit in Karlsruhe (bis 28. Januar), die Eisarena in Baden-Baden (bis 7. Januar) und "City on Ice" in Pforzheim (bis 7. Januar).