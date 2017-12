vor 1 Stunde Durlach Essen auf dem Herd vergessen: Brand macht Familien-Wohnung unbewohnbar

Eine junge Frau verließ am Freitagmittag ihre Dachgeschosswohnung in der Zehntstraße in Durlach, um ihr Kind aus dem Kindergarten abzuholen - dabei vergaß sie das Essen auf dem eingeschalteten Herd. Die Folge: Die Wohnung ist nach dem Brand nun unbewohnbar.