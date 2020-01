Versteckt zwischen Wohnhäusern, Hinterhöfen und dem Gebäude des Polizeipräsidiums Karlsruhe nähert sich der Neubau des Finanzamtes Karlsruhe-Stadt langsam aber sicher immer mehr seiner Fertigstellung. Eigentlich sollten die Mitarbeiter schon zum Jahresende 2019 ihre neuen Büros beziehen können, doch nun wurde bekannt: Der Zeitplan verzögert sich erheblich.

Die Erteilung der Baugenehmigung im August 2017 besiegelte, was in den Jahren davor schon lange im Gespräch war: Das Finanzamt Karlsruhe-Stadt zieht um - vom Schlossplatz an die Durlacher Allee. Auch das Finanzamt Durlach wird in dem neuen, 25 Millionen Euro teuren Gebäude Platz finden.

300 Mitarbeiter sollen so auf sechs Stockwerken zusammenkommen und künftig "fast komplett akten- und papierlos arbeiten können", wie Oberfinanzpräsidentin Andrea Heck bei der Grundsteinlegung im Juli 2018 betonte.

Reste der Seifenfabrik verschieben Zeitplan

Ende 2019 sollte das Bauprojekt abgeschlossen, das alte Gebäude am Schlossplatz geräumt und der Umzug vollzogen sein.

"Ein sehr ehrgeiziges Ziel", wie Ursula Orth, Leiterin des Amts Karlsruhe des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg bei der Grundsteinlegung bemerkte - zu ehrgeizig, wie sich nun herausgestellt hat. Denn der Zeitplan muss beträchtlich nach hinten korrigiert werden, bestätigt Orth nun auf Nachfrage von ka-news.de.

Der Grund: Beim Bau der beiden Untergeschosse waren Reste der Seifenfabrik Wolff & Sohn GmbH gefunden worden, die sich zuvor auf dem Gelände befand. "Das wurde daher aufwändiger als gedacht. Wir hatten einen guten Bauablauf, aber es dann zeitlich doch nicht ganz gereicht."

Im Juni soll es losgehen

Statt wie geplant Ende 2019 wolle man laut der Leiterin des Amtes für Vermögen und Bau nun im Sommer, genauer gesagt im Juni, den Betrieb im neuen Finanzamt aufnehmen.

Aktuell liegen die Bauarbeiter mit dem Trockenbau und den Malerarbeiten in den letzten Zügen und die Außenarbeiten rund um das Gebäude können beginnen. "Wir sind guter Dinge, dass wir das einhalten können", meint Orth gegenüber ka-news.de.

Wie geht es mit dem alten Finanzamt-Bau weiter?

Doch was passiert dann mit dem Gebäude am Schlossplatz, sobald das Finanzamt ausgezogen ist? Aktuell gebe es hier noch keine konkreten Pläne, so Ursula Orth. Eine eventuelle behördliche Nachnutzung müsse vorher geprüft werden.

"Für eine langfristige Nutzung müsste man das Gebäude aber erst einmal sanieren. Ich könnte mir aber auch eine Interimsnutzung für andere Behörden vorstellen, deren Amtssitz saniert werden muss", so die Amtsleiterin abschließend.