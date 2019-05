vor 7 Stunden Ingo Rothermund Karlsruhe Es gibt eine neue Baustelle an der Südtangente - den Verkehr wird sie aber nicht stören

Die Stadtwerke Karlsruhe bauen die Fernwärme in Karlsruhe weiter aus. Mit einer rund vier Kilometer langen Leitung werden der Dammerstock und Rüppurr erschlossen. Ein kleiner Teil dieser Strecke verläuft unterhalb der Südtangente. Nicht ganz einfach und auch nicht ganz so günstig - und doch die einzige Möglichkeit, will man nicht die Südtangente lahmlegen.