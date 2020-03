vor 2 Stunden Melissa Betsch Wörth Erster Corona-Fall in Wörth: Grundschule geschlossen, auch Karlsruher Schüler könnten betroffen sein

Im rheinland-pfälzischen Wörth ist am Mittwoch der erste Corona-Fall des Landkreises Germersheim bestätigt worden. Da ein Kind der infizierten Person die Dorschberg-Grundschule in Wörth besucht, bleibt die Schule ab dem morgigen Donnerstag geschlossen. Das gleiche könnte nun auch einer Schule in Karlsruhe drohen.