vor 1 Stunde Karlsruhe Erneuter Einbruch in Karlsruher Kletterpark: Diebe stehlen Werkzeug

Innerhalb von rund sechs Monaten haben Unbekannte nun schon zum zweiten Mal in die Betriebshütte eines Kletterparks in der Jean-Ritzert-Straße eingebrochen. Sie stahlen diverse Werkzeuge und verursachten so einen erheblichen Schaden.