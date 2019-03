Am Montag, 18. März, ist in Deutschland "Equal Pay Day": Der Tag soll darauf aufmerksam machen, dass der Bruttolohn von Frauen im Schnitt um rund 21 Prozent geringer ist, als der von Männern. Die Gewerkschaft Verdi ruft Frauen deshalb ab 17.30 Uhr zu einem "Smartmob" am Stephanplatz in Karlsruhe auf.

Dass der Equal Pay Day ausgerechnet auf den 18. März fällt, ist kein Zufall: Bis zu diesem Tag müssen Frauen ins neue Jahr hinein länger arbeiten, um auf das Geld zu kommen, das Männer schon zum Jahresende in der Tasche haben. Denn: Vergleicht man die Bruttodurchschnittslöhne, verdienen Frauen in etwa 21 Prozent weniger.

Die Gewerkschaft Verdi ruft Frauen deshalb ab 17.30 Uhr zu einem "Smartmob" am Stephanplatz in Karlsruhe auf. ka-news hat mit Amely Poll, stellvertretender Geschäftsführerin des Verdi Bezirks Mittelbaden-Nordschwarzwald, über die Ungleichbezahlung von Männern und Frauen gesprochen.

Was sind die Gründe für die Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen?

Frauen arbeiten in schlechter bezahlten Berufen und Branchen und auf niedrigeren Stufen der Karriereleiter als Männer. Sie unterbrechen oder verkürzen wegen Kinderbetreuung und Pflege ihre Erwerbstätigkeit häufiger und länger. Arbeitsanforderungen in so genannten typischen Frauenberufen, zum Beispiel Erziehung und Pflege, werden schlechter bewertet als Anforderungen in so genannten typischen Männerberufen. Das schlägt sich in der Eingruppierung nieder.

Sogar bei gleicher Ausbildung, gleichem Alter, gleichem Beruf und gleichem Betrieb erhalten Frauen etwa 12 Prozent weniger Entgelt. Das Geschlecht sorgt also noch heute dafür, dass weniger Geld ins Portemonnaie kommt! Fakt ist, dass hierfür bestehende Rollenbilder und die Aufgabenverteilung in den Familien die Ursache sind.

Deswegen auch die Demonstration? Frauen werden gebeten, sich zum Flashmob mit einem roten Kleidungsstück, ansonsten ganz in schwarz, auf dem Stephanplatz zu versammeln.

Ursprünglich war die Idee, sich mit einer roten Tasche beziehungsweise einem roten Geldbeutel zu versammeln, um damit auf die roten Zahlen im Verdienst aufmerksam zu machen. Hier dient es aber hauptsächlich dazu, dass wir sichtbar werden und uns abheben.

Geht es bei dem Stichtag darum, generell mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken?

Genauso ist es! Es geht darum, auf das Thema aufmerksam zu machen - auch wenn es so eventuell etwas plakativ ist. Es gibt die Benachteiligung ganzer Berufsgruppen, die hauptsächlich aus Frauen bestehen. Diese verdienen, zum Beispiel wenn die Ausbildung verglichen wird, viel weniger. Auch ist insgesamt das Armutsrisiko von Frauen wesentlich höher als das von Männern.

Wie setzt sich Verdi über den Equal Pay Day hinaus für die Rechte von Arbeitnehmerinnen ein?

Beispielsweise mit unserer Aufwertungskampagne für den Beruf der Erzieherinnen - oder in den Pflegeberufen oder bei den Friseurinnen. Da wir den Dienstleistungsbereich vertreten, gibt es in unserem Organisationsbereich einige Felder, in denen wir für eine gesellschaftliche Anerkennung und Aufwertung und damit auch für eine Verbesserung der Bezahlung kämpfen. Unter anderem auch für Bibliothekarinnen, bei denen wir eine Verbesserung der tariflichen Eingruppierung erreicht haben.