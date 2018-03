Die Feuerwehr arbeitet aktuell einen Gefahrguteinsatz im Bereich des Karlsruher Rheinhafens ab. Dort wurde am Vormittag eine Sendung entdeckt, welche ungewöhnlich starke Strahlung absondert. Der Ursprung ist noch unbekannt. Mittlerweile ist bekannt: Es bestand keine Gefahr für Mensch und Umwelt.

+++13.25+++

Wie die Polizei auf ka-news-Nachfrage mitteilt, bestand zu keiner Zeit Gefahr für Mensch oder Umwelt. Der Detektor eines Metallbetriebes am Rheinhafen hat ausgeschlagen und angezeigt, dass sich in dem Paketlaster etwas befinden muss, das Strahlung absondert. "Daraufhin wurde ein Fachmann vom KIT gerufen, der festgestellt hat, dass das Paket nicht nach außen abstrahlt und auch nicht kontaminiert ist", so ein Pressesprecher der Polizei.

In dem Paket, das an einen Steinmetz geliefert werden sollte, befand sich laut Polizei ein Granitstein, das haben offenbar die Messungen des KIT-Fachmanns ergeben. "Es kam schon mehrfach zu solchen Auslieferungen", so der Pressesprecher weiter. Nun ist ein Vertreter des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf dem Weg in den Rheinhafen, der entscheidet dann, ob das Paket an den regulären Empfänger weitergeleitet wird.

+++ 12.34 Uhr +++

Nach Polizeiangaben seien mittlerweile Experten für Strahlenschutz von der Feuerwehr und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) auf dem Weg zum Einsatzort. Diese sollen die Postsendung genauer untersuchen. Bis dahin lasse sich nicht sagen, was der Grund für die erhöhten Strahlenwerte sind.

+++ Ursprungsmeldung +++

Die Fettweisstraße ist aktuell im östlichen Bereich abgesperrt. Dort steht das Fahrzeug eines Paketlieferanten, in dem am Vormittag eine Sendung mit ungewöhnlich hoher Strahlung entdeckt wurde - der Wert liegt nach Angaben der Polizeipressestelle um ein fünffaches über den gewöhnlichen Wert.

Die Frage, wie die Strahlung entdeckt wurde und wo der Ursprung liegt, kann derzeit noch nicht beantwortet werden. Die Feuerwehr untersucht die Sendung derzeit. Spricht in einer Pressemitteilung von einem Strahlenschutzeinsatz. Bis dahin bleibt die Sperrung aufrecht. Die angrenzende Gleistrasse ist aber weiterhin offen.

Feuerwehreinsatz im Rheinhafen Alle Bilder

Weitere Informationen folgen, sobald sie vorliegen.