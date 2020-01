vor 1 Stunde Stuttgart Entwarnung: Bisher keine Fälle des Coronavirus im Südwesten

In Baden-Württemberg gibt es bislang keine bestätigten Fälle des neuartigen Coronavirus. Das teilte das Sozialministerium in Stuttgart mit. In Europa wurden bisher drei Infektionen mit dem Virus nachgewiesen. Alle drei betrafen Menschen in Frankreich, die zuvor in China waren.