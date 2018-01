Die Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur (KEK) und das Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz der Stadt Karlsruhe laden zu Info-Rundgängen in Knielingen, Wettersbach und Durlach ein. Die Aktion soll an Gebäuden die Einsparpotentiale energetischer Sanierung aufzeigen.

Sechs Rundgänge werden im Januar und Februar 2018 im Rahmen der Initiative "Meine Grüne Stadt" in den "Karlsruher Energie-Quartieren" angeboten.

Nach einer kurzen Einführung in die Thematik findet der Spaziergang zu ausgewählten Häusern statt, die mit der Wärmebildkamera von außen betrachtet werden. Das Sanierungsmanagement-Team der KEK erläutert die Aufnahmen, schätzt den energetischen Zustand ein und gibt Tipps zu möglichen Sanierungsmaßnahmen, so die Stadt in einer entsprechenden Pressemeldung.

Bei winterlichen Temperaturen können Wärmebildkameras schnell Wärmeschwachstellen sowie eingedrungene Feuchtigkeit in der Gebäudehülle sichtbar machen. Thermografieaufnahmen ermöglichen so ein besseres Verständnis über den Zustand der Gebäudehülle und geben Hinweise auf Einsparmöglichkeiten.

Termine für den Rundgang

Mittwoch, 31. Januar, in Wettersbach

Donnerstag, 1. Februar, in Durlach-Aue

Freitag, 2. Februar, in Knielingen

Mittwoch, 7. Februar, in Durlach-Aue

Donnerstag, 8. Februar, in Knielingen

Freitag, 9. Februar, in Wettersbach.

Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, aber begrenzt auf maximal 15 Teilnehmende je Rundgang. Deshalb ist eine vorherige Anmeldung bis 19. Januar bei der KEK erforderlich, entweder per Telefon unter 0721/48088-0 oder per E-Mail an info@kek-karlsruhe.de.

Weitere Informationen zu den Rundgängen unter http://karlsruher-energiequartiere.de/thermografie und https://www.karlsruhe.de/b3/gruene_stadt