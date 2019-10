Die Idee geht auf den Sommer 2002 zurück, die Fächerstraßen mit gelben Fliesenbändern zu versehen und so auf den einzigartigen Grundriss der Fächerstadt aufmerksam zu machen. Bis zum Stadtgeburtstag 2015 sollten 10.000 Fliesen in acht der Fächerstraßen verlegt werden - passiert ist seither recht wenig.

Gerade mal 1.200 Fliesen wurden seit 2002 verlegt, geplant waren 10.000 gelbe Kacheln. Die Realität sieht allerdings anders aus: Seit 2014 hat sich nichts mehr getan in Sachen Sonnenfächer, vor fünf Jahren wurden die letzten Fliesen in der Waldstraße verlegt. Die ist damit als einzige Fächerstraße fertig. Doch zur Freude des Initiators des Projekts, Bernhard Burger, und seinem Kollegen Hans-Ludwig Forger, geht es nach Jahren der Pause am Dienstag, 22. Oktober, endlich weiter.

Zwischen Kaiserstraße und Zähringerstraße werden nun 150 neue Fliesen verlegt. "Wir sind jetzt sehr froh darüber, denn es ist ja leider erst der zweite Strahl, der jetzt angefangen wird", erklärt Bernhard Burger im Gespräch mit ka-news.de. "Das ist schade, denn zwei Strahlen sind noch kein Fächer!" Und Hans-Ludwig Forger ergänzt: "Dass es nun mit der Kronenstraße klappt ist toll, denn wir haben lange dafür gekämpft!"

Zwischen Verständnis und dem Willen weiterzumachen

Seit 2014 war es ruhig um die gelben Fliesen. "Wir wurden immer wieder von der Stadt vertröstet, das war hart für uns und die Spender der Fliesen, denn auch die wollten, dass es weitergeht", so Forger gegenüber ka-news.de weiter. Er glaubt, dass es nun nur deswegen weitergehen kann, weil man im vergangenen Jahr eine Aktion im Regierungspräsidium am Rondellplatz gemacht hat.

"Man konnte uns danach nicht mehr ignorieren", so Forger weiter. Dass es bisher so schleppend verlief, dafür haben die beiden vom Sonnenfächer-Verein aber auch einen gewissen Grad an Verständnis: "Es ist aufwendig, die Fliesen zu verlegen, es ist schon vernünftig, nicht jede Woche eine neue Baustelle aufzureißen", sagt Burger.

"Die Einschränkungen in der Stadt wären dann zu groß, daher ist es für uns in Ordnung, dass es einen neuen Einbau erst dann gibt, wenn wir 200 Fliesen gesammelt haben!" Die liegen nun im Depot am Rheinhafen und warten auf die Verlegung.

Alle sechs Monate sollen Fliesen verlegt werden

Auch wenn das Projekt Sonnenfächer noch nicht annähernd so viele Fliesen verlegt hat, die Resonanz aus der Karlsruher Bevölkerung ist groß, erklären Burger und Forger unisono. "Wie das bei einem solchen Projekt ist, gibt es auch immer wieder Leute, die sich beschweren, sagen, dass das nicht schön sei. Aber in Summe haben wir sehr viele positive Reaktionen auf unsere Idee", so Forger.

Bernhard Burger und Hans-Ludwig Forger freuen sich über die Beteiligung der Karlsruher Bürger. "Viele Fliesen erzählen ja auch eine Geschichte, manche mit einem Roman darauf, andere nur mit zwei Buchstaben", sagt Burger gegenüber ka-news.de. "Das macht einfach die Lebendigkeit der Aktion aus!"

Trotz aller Freude, dass nun endlich weitere Fliesen verlegt und der zweite Fächer angegangen wird - in den Augen von Burger und Forger könnte es schneller gehen. "Wir gehen die ganze Zeit schon auf dem Zahnfleisch, weil es viel Überzeugungsarbeit war. Aber der Baubeginn in der Kronentraße ist ein Signal, dass es jetzt normal weitergeht", erklärt Hans-Ludwig Forger im ka-news.de-Interview.

Nach der Kronenstraße möchten die beiden Vereinsmitglieder weitere Fliesen in der Herrenstraße verlegen lassen. "Wir planen, alle sechs Monate eine neue Verlegung der gelben Majolika-Fliesen", sagen Burger und Forger gegenüber ka-news.de.

Mehr zum Thema:

"Es zieht sich": Karlsruher Sonnenfächer steht vor neuen Problemen

Karlsruher Sonnenfächer: Jetzt ist die Kronenstraße dran!

Streit um Sonnenfächer-Fliesen: "Wir folgen der Stadt nicht wie Sklaven"

Karlsruher Sonnenfächer: Die neuen Fliesen gibt's zum "Fächerfäscht"