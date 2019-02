vor 6 Stunden EnBW Karlsruhe: Brand in Werkstatt - Ursache wohl technischer Defekt

Am Freitagabend ist in einer Werkstatthalle beim Energieunternehmen EnBW in der Karlsruher Oststadt ein Brand ausgebrochen. Als Ursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen - nach Polizeiangaben war das Feuer durch einen Akku ausgelöst worden.