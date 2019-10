vor 12 Stunden Karlsruhe Eislaufen auf dem Schlossplatz: Ab November können Karlsruher wieder auf Kufen über das Eis sausen

Etwas mehr als zwei Monate noch, dann ist schon wieder Weihnachten, der Winter naht also mit raschen Schritten - und mit ihm auch die Eiszeit Karlsruhe, die Eislaufbahn mitten in der City. Zum ersten Mal konnten die Karlsruher in der Weihnachtszeit 2003 auf Kufen über das Eis vor dem Schloss sausen.