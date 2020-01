vor 18 Stunden Stuttgart/Brüssel Einschulung von Kindern künftig später: Stichtag soll schrittweise vorverlegt werden

Das grün-schwarze Kabinett hat dem Plan zugestimmt, den Stichtag für die Einschulung von Kindern in Baden-Württemberg vorzuziehen. Das teilte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Dienstag nach einer Sitzung der Regierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Brüssel mit.