vor 39 Minuten Karlsruhe Einsatz in Durlach: Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus, keine Verletzten

Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr kam es in der Karl-Weysser-Straße in Durlach zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Das berichtet die Feuerwehr Karlsruhe in einer Pressemeldung. Warum das Feuer ausbrach, ist bisher unklar.