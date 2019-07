13.07.2019 17:12 Karlsruhe Einsatz am Karlsruher Hauptbahnhof beendet : Bahnhofvorplatz war bis in den späten Abend gesperrt

Der Karlsruher Hauptbahnhof war am Samstag bis in den späten Abend gesperrt. Seit dem Vormittag gab es dort einen größeren Polizeieinsatz, der Störungen im innerstädtischen Bus- und Bahnverkehr zur Folge hatte. Der Grund des Einsatzes war laut Polizei eine Person auf dem Baukran an der westlichen Seite des Bahnhofs.