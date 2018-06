Am Sonntag finden in der Türkei Wahlen statt. Einem Karlsruher Wahlbeobachter wurde jetzt am Flughafen Izmir die Einreise verweigert. Stefan Struck wurde von den Behörden ausgewiesen. Das teilt die Kurdische Gemeinde Deutschland in einer Pressemitteilung mit.

Stefan Struck, Vorsitzender des Vereins Städtepartnerschaft Karlsruhe, wurde heute bei seiner Einreise in die Türkei am Flughafen Izmir von der Polizei an der Einreise gehindert. Das schreibt die Kurdische Gemeinde in einer Pressemitteilung am Donnerstagabend. Sicherheitsbedenken würden seine sofortige Abschiebung noch am gleichen Tag notwendig machen, so die Begründung der türkischen Behörden.

Struck, der auch Beiratsmitglied der Kurdischen Gemeinde Deutschland (KGD) ist, engagiert sich seit vielen Jahren für die Städtepartnerschaft seiner Heimatstadt Karlsruhe mit der kurdischen Stadt Van. Ali Ertan Toprak, Bundesvorsitzender der Kurdischen Gemeinde Deutschland, verurteilt das Einreiseverbot für Stefan Struck, der sich für Dialog und Frieden einsetzt, auf das Schärfste. Er sieht darin den Versuch, mögliche Wahlmanipulationen vor einer kritischen Öffentlichkeit zu verheimlichen, indem Wahlbeobachter erst gar nicht an die neuralgischen Orte gelassen werden.

Der ehemalige Oberbürgermeistervon Hannover Herbert Schmalstieg, spricht als Vorsitzender des Beirats der KGD, dem auch Struck angehört, von einer reinen Willkürmaßnahme und fordert das Auswärtige Amt auf, entschieden zu reagieren. Unabhängige Wahlbeobachter bei ihrer Einreise in die Türkei kurz vor der Wahl festzunehmen und sie sogar auszuweisen, biete Spielraum für Spekulationen und lässt Zweifel an freien Wahlen aufkommen, so Schmalstieg. Stefan Struck wird am Abend wieder in Stuttgart erwartet.