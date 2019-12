Etwa 10.000 Euro Sachschaden, einen eingezogenen Führerschein und Polizeigewahrsam - das ist die Bilanz eines Einparkversuchs eines 80 Jahre alten Mannes in der Karlsruher Südstadt.

An Heiligabend, etwa gegen 23.50 Uhr, war der Senior mit seinem Mercedes unterwegs und versuchte in einem Innenhof in der Augartenstraße seinen Parkplatz zu erwischen. Laut Polizeibericht erwischte der Mann im Innenhof zuerst die Fassade eines Hauses, fuhr dann gegen ein Garagentor, schrammte laut Zeugen an dem Tor und der Garagenmauer entlang und fuhr schlussendlich gegen Mülltonnen - bevor er sein Auto in die Parklücke manövrierte.

Wie die Polizei weiter schreibt, hat ein Zeuge den Vorfall beobachtet, der dann auch direkt zum Auto des Mannes eilte. "Er öffnete die Fahrertür, um nach dem 80-jährigen zu schauen. Dieser roch nach Alkohol und startete erneut das Auto. Nur durch ein Herumreißen des Lenkrades konnte der Zeuge weiteren Sachschaden verhindern. Beinahe wäre es zu einem Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw gekommen", so der Polizeibericht weiter.

"Im Anschluss kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 80-Jährigen und dem Zeugen. Der Unfallverursacher holte zum Schlag aus, ließ dann jedoch von seinem Vorhaben hab und eilte in seine Wohnung."

Als die Beamten in der Augartenstraße eintrafen, öffnete der 80-Jährige die Wohnungstür nicht, so dass eine Wohnungsöffnung angeordnet werden musste. "Der Mann wurde in Gewahrsam verbracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt."