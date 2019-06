Einmal tief durchatmen - trotz Feinstaub? So sauber ist die Luft in Karlsruhe wirklich

Für die Augen meist nicht sichtbar und doch von großer Bedeutung: Der Feinstaub und die weiteren Schadstoffe in der Luft sind in vielen Städten Deutschlands ein großes Thema. Auch in Karlsruhe werden die Werte Tag für Tag gemessen - wie sauber ist die Luft der Fächerstadt wirklich? Und steht sogar das nächste Silvesterfeuerwerk auf der Kippe?

Zahlreiche Baustellen und viel Verkehr - das ist in Karlsruhe Alltag. Überall dort geraten kleinste Teilchen als Feinstaub in die Luft. Während die Landeshauptstadt Stuttgart regelmäßig den "Feinstaubalarm" ausruft, ist es in Karlsruhe eher still rund um das Thema Luftqualität. Wie sauber ist die Luft der Fächerstadt?

Wie misst Karlsruhe die Luftqualität?

Zwei Messtationen für Feinstaub gibt es in Karlsruhe: Eine liegt in der Innenstadt in der Reinhold-Frank-Straße, die zweite in der Nordweststadt. Die Kästen mit dem Metallgehäuse sammeln rund um die Uhr Daten. Sie "atmen" die Luft ein und leuchten durch sie hindurch - je mehr Feinstaub darin ist, umso stärker wird das Licht gebrochen.

Doch wie viel ist zu viel Feinstaub? Für die meisten Luftschadstoffe gibt es europaweite Grenzwerte. Sie basieren auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Werte unterscheiden sich, je nachdem, wie groß die Feinstaubteilchen sind.

Feinstaub ist nicht gleich Feinstaub

Die "größeren" Partikel sind höchstens ein Hundertstel eines Millimeters groß - oder bildlich gesprochen: Fünf davon passen aufgereiht auf den Durchmesser eines Haares. Der Tagesgrenzwert für diese Teilchen wurde im Jahr 2018 in der Karlsruher Innenstadt dreimal, in der Nordweststadt zweimal überschritten.

Das klingt im ersten Moment vielleicht so, als hätte die Fächerstadt ein Feinstaubproblem. Doch es muss beachtet werden: Der Tagesgrenzwert (50 Mikrogramm pro Kubikmeter) wurde so festgelegt, dass er an 35 Tagen im Jahr überschritten werden darf.

Mit zwei und drei Tagen liegt Karlsruhe damit weit unter dem kritischen Punkt. Das gilt auch für die kleineren Feinstaubteilchen mit einem Durchmesser von unter 2,5 Mikrometern. "Die Luftqualität in Karlsruhe ist vergleichbar mit anderen Ballungsräumen ähnlicher Größe in Baden-Württemberg", teilt Eva Mannhardt von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) mit.

Stickstoffoxide und Ozon: Was sagen die Messwerte?

Neben dem Feinstaub, der aus festen oder flüssigen Teilchen besteht - zum Beispiel aus Ruß, oder Reifenabrieb - gibt es noch weitere Luftschadstoffe. Unter anderem sind das Stickstoffoxide, die bei Verbrennungen entstehen, beispielsweise im Kraftfahrzeugverkehr - oder bodennahes Ozon. Hält Karlsruhe auch hier die Grenzwerte ein?

"Für Ozon legt Deutschland keine Immissionsgrenzwerte sondern lediglich Zielwerte fest. Eine direkte Verpflichtung für die zuständigen Behörden diesbezüglich Luftreinhaltepläne zu erstellen, gibt es nicht", so die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) auf Nachfrage von ka-news.

Werden beim Ozon allerdings bestimmte Grenzwerte überschritten, müssen die Bürger informiert werden. "In Karlsruhe wurde die Informationsschwelle von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahr 2018 an vier Tagen insgesamt sieben Mal überschritten. Die etwas darüber liegende Alarmschwelle wurde seit Jahren nicht mehr erreicht", sagt Eva Mannhardt von der LUBW.

Wird Karlsruhe das Silvesterfeuerwerk verbieten?

Ein Tag, an dem die Feinstaubwerte Jahr für Jahr in die Höhe schnellen, gibt es aber doch: Neujahr. Dann, in der Nacht nach dem Silvesterfeuerwerk, sind besonders viele Partikel in der Luft. Zum Jahreswechsel 2015/2016 kletterte der Wert besonders hoch: 222 Mikrogramm pro Kubikmeter wurden damals in der Innenstadt gemessen. Am Morgen nach der letzten Silvesternacht waren es immerhin 65 Mikrogramm.

Die Grünen in Karlsruhe sehen das kritisch: "Der beim Silvesterfeuerwek freigesetzte Feinstaub kann Atem- und Herzprobleme verursachen", argumentiert die Grünen-Fraktion im März in einer Anfrage an die Stadt. Könnte zukünftig in der Innenstadt eine "böllerfreie Zone" eingerichtet werden?

"Bereits zu Beginn des Jahres wurde eine dezernats-übergreifende Arbeitsgruppe eingesetzt und es wird derzeit noch geprüft, ob die rechtlichen Voraussetzungen für den Erlass eines örtlich begrenten Böllerverbotes vorliegen", so die Stadt Karlsruhe in ihrer Stellungnahme. Bis jetzt wurde eine Ausweitung der Verbote nicht für erforderlich gehalten.