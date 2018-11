Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) ermöglichen es den Autofahrern, ohne Stau und Parkplatzsuche in die Innenstadt zu kommen. An den Adventssamstagen kann kostenfrei auf dem Messplatz geparkt werden. Dort gibt es dann einen Flyer, der als Fahrkarte für bis zu fünf Personen gilt.

Die VBK bieten mit ihren Kooperationspartnern auch in diesem Jahr wieder ein kostenloses Park&Ride-Angebot an allen vier Adventssamstagen an. Das berichtet das Unternehmen in einer Pressemeldung. "Wer sein Auto auf einem der über 500 kostenfreien Parkplätze auf dem Karlsruher Messplatz abstellt, kann sich anschließend am dort aufgebauten Info-Stand der VBK einen Park&Ride-Flyer abholen. Mit diesem Flyer kann man dann kostenfrei ab der nahe gelegenen Haltestelle Tullastraße mit den Tram-und Stadtbahnen der VBK und der AVG in die Karlsruher Innenstadt fahren", beschreiben die VBK die Aktion weiter. Auch die Rückfahrt zur Tullastraße ist gratis.

Das Angebot gilt am 1., 8., 15. und 22. Dezember jeweils von 10 bis 20 Uhr und für alle Insassen des abgestellten Wagens, maximal fünf Personen.

Bei dem Park&Ride-Angebot handelt es sich um eine Kooperation der VBK, der Kombilösung, des Stadtmarketings und der City-Initiative mit dem Ziel, den weihnachtlichen Einkaufsbummel vom Anfang bis zum Ende stressfrei und bequem zu gestalten.