21.11.2018 17:15 Anya Barros Karlsruhe Eine Woche nach den Vorfällen in der Bahn: "Die Kameras haben nichts verdächtiges aufgezeichnet"

Über eine Woche sind die Vorfälle in den Bahnen nun her, doch bei den Geschädigten ist die Angst immer noch da. Denn der Schmerz erinnert sie täglich an das, was ihnen passiert ist. Noch immer hat das erste Opfer, eine 27-Jährige aus Karlsruher, offene Wunden, die noch nicht verheilt sind.